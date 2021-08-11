Забастовка сотрудников железнодорожного транспорта проходит в ФРГ, выполняется только четверть рейсов

Забастовка профсоюза сотрудников железнодорожного транспорта GDL проходит в Германии, выполняется только четверть рейсов, сообщается на сайте железнодорожной компании ФРГ Deutsche Bahn.

"В том, что касается поездов дальнего следования, действует временный план, с которым мы можем выполнить примерно четверть сообщений. Тем не менее, в этой ситуации мы не можем гарантировать, что все путешественники достигнут цели", - сказано на сайте.

Отмечается, что забастовка привела к "крупным ограничениям в сообщении поездов дальнего следования и региональных маршрутов".

Акция также затронула систему городских электричек Берлина S-Bahn.

Забастовка продлится до 2.00 пятницы, 13 августа.