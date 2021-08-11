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Дальнее зарубежье 11.08.2021 13:42

Забастовка сотрудников железнодорожного транспорта проходит в ФРГ, выполняется только четверть рейсов

Забастовка профсоюза сотрудников железнодорожного транспорта GDL проходит в Германии, выполняется только четверть рейсов, сообщается на сайте железнодорожной компании ФРГ Deutsche Bahn.

"В том, что касается поездов дальнего следования, действует временный план, с которым мы можем выполнить примерно четверть сообщений. Тем не менее, в этой ситуации мы не можем гарантировать, что все путешественники достигнут цели", - сказано на сайте.

Отмечается, что забастовка привела к "крупным ограничениям в сообщении поездов дальнего следования и региональных маршрутов".

Акция также затронула систему городских электричек Берлина S-Bahn.

Забастовка продлится до 2.00 пятницы, 13 августа.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЖЕЛДОРОГА, ЗАБАСТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]