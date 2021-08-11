Проект изменений в Конституцию Белоруссии передадут президенту до 1 сентября - комиссия

Проект изменений в Основной закон Белоруссии доработают и внесут на рассмотрение президенту Александру Лукашенко до конца августа, сообщил в среду на заседании конституционной комиссии её председатель, глава Конституционного суда Пётр Миклашевич.

"Поскольку наличие несогласованных замечаний членов комиссии свидетельствует о фактической незавершенности проделанной работой, президентом поручено руководству Конституционной комиссии обеспечить комплексную доработку соответствующих предложений и до 1 сентября 2021 года внести итоговый вариант проекта Конституции на рассмотрение главы государства", - сказал Миклашевич.

Он напомнил, что 9 августа на встрече с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества президент Лукашенко "высказал свои суждения о некоторых изменениях в Конституцию, имеющих принципиальное значение". "Во-первых, о целесообразности сохранения конституционного положения о стремлении Республики Беларусь к нейтралитету в современных условиях. Во-вторых - о конституционном статусе Всебелорусского народного собрания и его роли в системе государственной власти", - уточнил Миклашевич.

В связи с этим, по словам председателя комиссии, предлагается рассмотреть изменения в ст. 18 Конституции при согласовании изменений других конституционных норм. Кроме того, предлагается провести дополнительные обсуждения предлагаемых конституционных положений о Всебелорусском народном собрании.

30 июля Лукашенко во время встречи с чиновниками из регионов заявил, что вернул на доработку представленный ему проект новой Конституции.

Президент сообщил, что предложенный проект Основного закона назвать проработанным и хорошо подготовленным сложно.

Лукашенко на Всебелорусском народном собрании (ВНС) в феврале заявил, что проект новой Конституции будет готов в течение года.

В середине марта он подписал указ №105 о Конституционной комиссии. Документ принят для реализации положений резолюции ВНС. Созданной комиссии поручено было разработать предложения по изменению основного закона страны и обеспечить их всенародное обсуждение.

Комиссия провела девять заседаний и в результате предложила внести изменения в 59 статей Конституции, включить в нее 16 новых статей, исключить две.

Так, в проекте новой Конституции предлагается повысить до 40 лет возрастной ценз для избрания на пост президента. Сейчас президентом Белоруссии может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в стране не менее 10 лет непосредственно перед выборами.

Кроме того, предлагается уточнить конституционные сроки пребывания в должности президента, установив, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков.

Среди других новаций - введение нового правозащитного института - уполномоченного по правам человека, а также увеличение срока полномочий парламента с 4 до 5 лет.

Комиссия должна представить президенту выработанные предложения для последующего их вынесения на республиканский референдум.