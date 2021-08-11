Премьер Канады Трюдо осудил вынесенный в Китае приговор канадцу

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал несправедливым приговор суда в Китае в отношении канадского предпринимателя Майкла Спавора, который получил 11 лет лишения свободы за шпионаж.

"Приговор, вынесенный в Китае в отношении Майкла Спавора, является абсолютно недопустимым и несправедливым", - говорится в заявлении Трюдо.

По его словам, судебный процесс в отношении канадца не соответствовал минимальным требованиям международного законодательства.

Трюдо добавил, что приоритет его правительства - добиться возвращения домой Майкла Спавора и Майкла Коврига, также арестованного в Китае.

"Мы будем продолжать работать круглосуточно, чтобы вернуть их домой как можно скорее", - отмечается в заявлении канадского премьера.

Как сообщалось, канадский предприниматель Майкл Спавор был признан виновным и приговорен к 11 годам тюремного заключения. Его признали виновным в шпионаже и незаконном предоставлении государственных секретов другим странам.

Запад связывает аресты канадцев Майкла Спавора и Майкла Коврига с задержанием в Канаде по запросу США финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу в декабре 2018 года.