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Дальнее зарубежье 11.08.2021 14:13

Премьер Канады Трюдо осудил вынесенный в Китае приговор канадцу

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал несправедливым приговор суда в Китае в отношении канадского предпринимателя Майкла Спавора, который получил 11 лет лишения свободы за шпионаж.

"Приговор, вынесенный в Китае в отношении Майкла Спавора, является абсолютно недопустимым и несправедливым", - говорится в заявлении Трюдо.

По его словам, судебный процесс в отношении канадца не соответствовал минимальным требованиям международного законодательства.

Трюдо добавил, что приоритет его правительства - добиться возвращения домой Майкла Спавора и Майкла Коврига, также арестованного в Китае.

"Мы будем продолжать работать круглосуточно, чтобы вернуть их домой как можно скорее", - отмечается в заявлении канадского премьера.

Как сообщалось, канадский предприниматель Майкл Спавор был признан виновным и приговорен к 11 годам тюремного заключения. Его признали виновным в шпионаже и незаконном предоставлении государственных секретов другим странам.

Запад связывает аресты канадцев Майкла Спавора и Майкла Коврига с задержанием в Канаде по запросу США финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу в декабре 2018 года.

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Тэги: КАНАДА, ПРЕМЬЕР, КИТАЙ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]