Премьер Канады Трюдо осудил вынесенный в Китае приговор канадцу

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал несправедливым приговор суда в Китае в отношении канадского предпринимателя Майкла Спавора, который получил 11 лет лишения свободы за шпионаж.
"Приговор, вынесенный в Китае в отношении Майкла Спавора, является абсолютно недопустимым и несправедливым", - говорится в заявлении Трюдо.
По его словам, судебный процесс в отношении канадца не соответствовал минимальным требованиям международного законодательства.
Трюдо добавил, что приоритет его правительства - добиться возвращения домой Майкла Спавора и Майкла Коврига, также арестованного в Китае.
"Мы будем продолжать работать круглосуточно, чтобы вернуть их домой как можно скорее", - отмечается в заявлении канадского премьера.
Как сообщалось, канадский предприниматель Майкл Спавор был признан виновным и приговорен к 11 годам тюремного заключения. Его признали виновным в шпионаже и незаконном предоставлении государственных секретов другим странам.
Запад связывает аресты канадцев Майкла Спавора и Майкла Коврига с задержанием в Канаде по запросу США финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу в декабре 2018 года.
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