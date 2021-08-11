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Регион 11.08.2021 14:38

Молдавская сторона рассчитывает обсудить с Козаком, помимо прочего, вопрос о выводе российских военных из Приднестровья - источник

Вопросы развития отношений России и Молдовы, а также тематики приднестровского урегулирования и новых газовых соглашений, планируется обсудить с руководством Молдовы в ходе визита заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака в Кишинев, сообщили корреспонденту "Интерфакса" источники в правительстве Молдовы.

"После смены власти в Молдове есть необходимость обсудить множество вопросов совместной повестки дня. Речь пойдет и о подписании нового договора об импорте российского газа в Молдову, и о продлении действия беспошлинного экспорта молдавской сельхозпродукции в РФ, и о совместных действиях по борьбе с пандемией коронавируса", - отметил источник.

Собеседник агентства отметил, что предполагается обсудить три группы вопросов: развитие политических отношений; торгово-экономические отношения; приднестровское урегулирование, включая вопрос вывода российских войск из Молдовы.

Представитель правительства подчеркнул, что "этот визит не следует политизировать и связывать исключительно с обсуждением проблем политического характера". Он напомнил, что с 2018 года Козак является спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой.

"Речь пойдет и об экономических отношениях, о возобновлении работы межправительственной комиссии по торгово-экономическим отношениям, которая не проводила заседания с 2017 года. Сопредседателем с российской стороны является министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, а с молдавской стороны еще не назначен", - отметил собеседник агентства.

Источник подчеркнул, что в ходе визита состоятся встречи Козака с президентом Майей Санду и премьер-министром Натальей Гаврилицей. В них примут участие глава МИД, вице-премьер Нику Попеску и вице-премьер по реинтеграции Владислав Кульминский.

Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять меры для увеличения импорта сельхозпродукции из стран СНГ с целью стабилизации цен на продовольственные товары в РФ.

В апреле президент Санду направила Путину запрос о продлении действия беспошлинного экспорта в Россию некоторых видов молдавской сельхозпродукции.

В конце декабря 2020 года Россия продлила до 31 марта 2021 года срок действия беспошлинного ввоза некоторых категорий молдавской сельскохозяйственной продукции. Ранее, эта мера, введенная в 2014 году, продлевалась каждые полгода. Однако в марте, после истечения срока, Россия не стала продлевать льготный режим для молдавской сельхозпродукции. Молдова экспортирует в страны СНГ чуть более 15% своей продукции, в том числе почти 10% - на российский рынок.

Козак приезжал в Кишинев в начале июня 2019 года, перед созданием коалиции Партии социалистов и правого блока ACUM. Тогда также приезжали высокопоставленные представители Евросоюза и администрации США. После этого, в Молдове сменилась власть, а олигарх Владимир Плахотнюк бежал из страны.

Козак в июне 2019 года встречался с Санду, которая тогда возглавляла оппозиционную партию "Действие и солидарность" (PAS). Санду тогда стала премьер-министром Молдовы, но была отправлена в отставку в ноябре 2019 года. С тех пор в Кишинев не приезжал никто из высокопоставленных представителей администрации президента или правительства России.

В конце 2020 года Санду выиграла выборы президента, а в июле 2021 года ее партия одержала убедительную победу на выборах. Сейчас PAS получила контроль над всеми органами власти в Молдове.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, РОССИЯ, ВИЗИТ, ТЕМЫ


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