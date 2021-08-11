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Макроэкономика 11.08.2021 14:55

Внешнеторговый оборот РФ в 2021г выйдет на уровень 2019г - Булавин

Внешнеторговый товарооборот РФ в текущем году выйдет на уровень 2019 года, заявил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Булавин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Мы считаем, что по товарообороту в этом году мы выйдем на уровень 2019 года", - сказал глава ФТС.

"У нас в этом году товарооборот по шести месяцам составил 340 млрд долларов, это на 27% больше, чем в прошлом году", - напомнил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТОРГОВЛЯ, ФТС, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]