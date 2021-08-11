Внешнеторговый оборот РФ в 2021г выйдет на уровень 2019г - Булавин

Внешнеторговый товарооборот РФ в текущем году выйдет на уровень 2019 года, заявил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Булавин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Мы считаем, что по товарообороту в этом году мы выйдем на уровень 2019 года", - сказал глава ФТС.

"У нас в этом году товарооборот по шести месяцам составил 340 млрд долларов, это на 27% больше, чем в прошлом году", - напомнил он.