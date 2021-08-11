Глава МВД Литвы: беспорядки у парламента в контексте ситуации с нелегальными мигрантами - спланированная антигосударственная акция

Беспорядки у сейма (парламента) в Вильнюсе в контексте ситуации с нелегальными мигрантами на полигоне в Рудининкае, недалеко от границы с Белоруссией, - антигосударственная деятельность, не имеющая ничего общего с выражением гражданской позиции, считает глава МВД Литвы Агне Билотайте.
"Ситуация такая, что это гибридная атака - то, что мы видим. Эти процессы (беспорядки у сейма Литвы - ИФ), что происходит в контексте нелегальной миграции, когда наши силы сконцентрированы у границы и охраняемых объектов, когда происходят такие вызовы, такие несанкционированные инициативы - это не выражение гражданской позиции, а хорошо организованная антигосударственная деятельность, когда мы должны отозвать силы наших правоохранительных ведомств от других объектов. Это можно трактовать однозначно - как хорошо организованный процесс", - заявила министр, ее слова приводит агентство BNS.
Билотайте подчеркнула, что, по ее мнению, оба события - спланированные акции. "Все было организовано и скоординировано", - заявила она журналистам в среду. Глава МВД не назвала организаторов этих "скоординированных акций".
Около 5 тыс. человек во вторник собрались у сейма в Вильнюсе, протестуя против планируемых правительством ограничений, которые будут распространяться на жителей Литвы, не имеющих иммунитета от COVID-19 и отказывающихся от тестирования, сообщило агентство BNS.
После заседания сейма часть протестующих заградила выходы из парламента. Когда полицейские попытались оттеснить их от здания, начались беспорядки - в полицейских полетели бутылки, сигнальные ракеты; против протестующих был использован слезоточивый газ.
После беспорядков во вторник вечером полицейские в среду охраняют подходы к сейму, здание опоясано стоп-лентой, у правительства поставлены заграждения, передает агентство BNS.
Ранее на полигоне в Рудининкай в лагере нелегальных мигрантов начались беспорядки из-за условий проживания. Из лагеря самовольно ушли 20 человек.
В среду МВД Литвы сообщило, что Еврокомиссия (ЕК) выделит Литве 37 млн евро финансовой помощи для решения миграционного кризиса, передает BNS. Такое решение принято после визита делегации ЕК в республику, во время которого была проведена оценка потребностей страны в сложившейся ситуации с нелегальными мигрантами.
"Данная помощь поможет удовлетворить потребности, связанные с инфраструктурой приема и задержания мигрантов, процедурами рассмотрения прошений об убежище, безопасными и достойными условиями проживания, необходимыми услугами нелегальным мигрантам, обеспечением безопасности мест их проживания, а также с кризисной коммуникацией и распространением информации. Также мы договорились и дальше искать решения по финансированию систем наблюдения", - заявили в министерстве.
По данным МВД Литвы, в этом году литовско-белорусскую границу незаконно пересекли 4 тыс. 112 мигрантов. Это в 55 раз больше, чем за весь 2020 года, и в 110 раз больше, чем за весь 2019 год.
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