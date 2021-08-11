Россельхознадзор отмечает отсутствие нарушений в поставках томатов из Турции в августе

Россельхознадзор отмечает отсутствие нарушений в поставках томатов и перца из Турции в августе, может рассмотреть вопрос об отмене запрета на их ввоз из провинций Измир и Анталия.

Как сообщает служба, за первые 10 дней августа при поставках томатов и перца из Турции не было выявлено ни одного случая заражения овощей карантинными объектами и заболеваниями.

"Вместе с тем, ведомство по-прежнему ожидает от главного управления продовольствия и контроля министерства сельского и лесного хозяйств Турции актуальную информацию о принципах контроля отправляемой в Россию плодоовощной продукции и применяемых методиках исследования пасленовых культур на вирусы коричневой морщинистости плодов томата, пятнистого увядания томатов и мозаики пепино. Эта информация будет использована при рассмотрении вопроса о возобновлении импорта томатов и перца из турецких провинций Измир и Анталия", - говорится в сообщении по итогам видеоконференции с заместителем генерального директора по карантину растений главного управления продовольствия и контроля Юнусом Байрамом.

Запрет на поставки томатов и перца из этих провинций действует с 11 декабря 2020 года из-за обнаружения в них вирусов мозаики пепино, коричневой морщинистости плодов томата и пятнистого увядания томатов (бронзовости томата).

Согласно сообщению, Байрам проинформировал, что было проведено обследование всех теплиц, в которых выращиваются томаты и перец, и упаковочных станций в Измире и Анталии. По его результатам составлен список предприятий, соответствующих российским требованиям и свободных от опасных вирусов. Этот перечень в ближайшее время будет направлен в Россельхознадзор.

Кроме того, результатом сотрудничества с российской стороной стало введение полного досмотра всех партий овощей, перемещаемых внутри страны и отправляемых на экспорт, в том числе с использованием ПЦР-диагностики карантинных заболеваний.

Россельхознадзор также сообщил, что результатом конструктивных контактов с турецкими коллегами стало и урегулирование вопроса экспорта в Россию саженцев растений, выращенных в Турции.