Население Азербайджана в январе-июле увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3%

Население Азербайджана приобрело в январе-июле 2021 года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 22 млрд 931,1 млн манатов, что на 2,6% больше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 12 млрд 379,4 млн манатов (рост по сравнению с январем-июлем 2020 года на 2,4%), непродовольственных товаров - 10 млрд 551,7 млн манатов (спад на 2,8%).
По данным комитета, за отчетный период 48,7% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, напитки и табачные изделия, 13,8% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 6,1% - автомобильный бензин и дизельное топливо,5,3% - напитки и табачные изделия, 5,2% - электроприборы и мебель, 2,2% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,8% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 17,9% - прочую непродовольственную продукцию.
За отчетный период 27,6% потребительских товаров продано торговыми предприятиями, 49,5% - частными предпринимателями и 22,9% - на рынках и ярмарках. По сравнению с январем-июлем 2020 года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 22,7% для предприятий, для частных предпринимателей на 0,5%, на рынках и ярмарках - сократился на 11%.
Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-июле 2021 года составили 176,6 манат, на покупку непродовольственных товаров - 150,6 манат.
По итогам 2020 года население сократило расходы на покупку потребительских товаров на 1,3%.
Б.Рустамбеков
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