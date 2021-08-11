Азербайджан призвал РМК в Карабахе положить конец размещению ВС Армении на этой территории - Минобороны Азербайджана

Российские миротворцы не обеспечили выполнение трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года по выводу остатков армянских вооруженных формирований из Карабаха, говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

"Остатки ВС Армении не были полностью выведены с территории Азербайджана с зоны временного размещения российского миротворческого контингента как это было предусмотрено трехсторонним заявлением, подписанном лидерами Азербайджана, России и Армении. В последние дни Армения в нарушении этого заявления, перебросила свои вооруженные силы в Азербайджан в зону временной дислокации РМК и открыла новые армянские посты возле Мухтаркенда и Шушакенда, а также в восточной части Кельбаджарского и Лачинского районов", - отмечает оборонное ведомство.

По информации Минобороны, со стороны ВС Азербайджана предпринимаются адекватные меры по пресечению попыток создания новых армянских постов в Карабахе.

"В соответствии с положениями трехстороннего заявления, миротворческие силы РФ, временно дислоцированные на азербайджанских территориях, должны положить конец размещению на них вооруженных сил Армении", - отмечает ведомство.

Минобороны Азербайджана также указывает на то, что Армения целенаправленно осуществляет подобные провокации для обострения ситуации.

"Все это происходит на фоне безответственного и провокационного приказа нового министра обороны Армении Вагаршака Карапетяна о применении армянской армией силы во что бы то ни стало. Напомним, бывший министр обороны Армении Давид Тонаян также выступал с провокационной военной доктриной, которую он назвал "Новая война за новые территории". Его позорная судьба известна всем"", - подчеркивает оборонное ведомство.

Э.Шафиев