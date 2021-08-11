Нефтяное загрязнение наблюдается на побережье в районе Абрау-Дюрсо и движется к Утришскому заповеднику - WWF

Следы нефтепродуктов после разлива в Черном море в районе Новороссийска наблюдаются у береговой зоны в районе Абрау-Дюрсо и могут в скором времени попасть в прибрежную зону Утришского заповедника, сообщил "Интерфаксу" руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников.

"Поскольку вовремя не удалось локализовать разлив нефти, то она проникла в водную толщу и продолжает движение, в том числе, в сторону побережья. По нашим оценкам и по оценкам некоторых очевидцев, нефтяное загрязнение фиксируется уже около береговой зоны в районе рекреационной зоны Абрау-Дюрсо и движется на север. Не исключено попадание нефтяного загрязнения в прибрежную зону Утришского заповедника", - сказал Книжников в среду.

По оценкам экологов, в настоящее время около семи километров побережья в этом районе загрязнено нефтепродуктами.

ОЦЕНКА МАСШТАБА РАЗЛИВА

Как отметил Книжников, в течение суток - с 7 по 8 августа - наблюдалось колоссальное увеличения загрязнение нефтепродуктами после разлива. Он уточнил, что первичная информация о разливе поступила к специалистам вечером 7 августа, после чего была запущена система общественного мониторинга экологической аварии WWF - экологи приступили к анализу космических изображений.

"Вечером 7 августа площадь загрязнения была еще относительно невелика - порядка четверти квадратного километра. Слив был вытянутой формы, длиной примерно 1200 метров. Ровно через сутки, вечером 8 августа, на радарном снимке мы увидели колоссальное увеличение загрязнения - по нашим оценкам, около 94 квадратных километров с протяженностью до 20 километров. Это говорит о том, что объем разлива составляет не менее 100 тонн. Попытки локализовать или задержать разлив в зоне утечки не были достаточно эффективны", - подчеркнул он.

По его словам, экологи оценивают масштаб разлива, как "серьезный", однако полный масштаб бедствия в настоящее время трудно оценить.

"Мы пока не регистрируем тяжелые фракции нефти, сейчас речь идет о тех фракциях, которые растекаются по поверхности в виде тонкой пленки - пока это не самое сильное загрязнение, но можно ожидать, что из водной толщи будут поступать и более тяжелые фракции нефти", - сообщил эколог.

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ

По мнению Книжникова, ликвидация разлива нефтепродуктов может занять несколько недель или месяцев.

"Нефть, которую спасатели не смогут собрать в течение нескольких дней, распространится из-за природных явлений. Через несколько дней в акватории зримых следов не останется. Что касается загрязнения береговой черты, все зависит от того, какие фракции и какая протяженность этого загрязнения, речь может идти о том, что работы могут занять недели или месяцы", - сказал он.

Ранее Институт космических исследований РАН сообщил, что площадь разлива нефтепродуктов в Черном море в районе Новороссийска оказалась в 400 тыс. раз больше, чем заявил Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). "По расчетам, разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 кв. км. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 км", - говорится в сообщении. Ранее площадь разлива оценивалась в КТК в 200 кв. метров.

Как сообщалось, вечером 7 августа во время закачки нефти на нефтяной танкер Minerva Symphony (греческий флаг, порт прописки Пирей) с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р), расположенного в шести километрах от берега, в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти. КТК сообщал, что разлив нефти был локализован в тот же день к 22:42 мск, ликвидация розлива нефти завершена, ведется работа по мониторингу акватории Черного моря. Были привлечены силы и средства профессионального аварийно-спасательного формирования (17 судов), выставлены боновые заграждения, задействованы четыре нефтесборных системы и емкости для сбора нефти, организовано взаимодействие с профильными контролирующими государственными органами.

Для замеров состояния воды и воздуха привлечены независимые лаборатории, которые осуществляют отбор проб в территориях, прилегающих к морскому терминалу.