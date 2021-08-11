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Дальнее зарубежье 11.08.2021 18:25

В Испании и Португалии готовятся к аномальной жаре и к лесным пожарам

Аномально жаркая погода в Испании и Португалии в ближайшие дни могут привести к возникновению лесных пожаров, сообщает в среду агентство Associated Press (AP).

"Температуры будут намного выше нормы для этого времени года", - сообщила испанская метеослужба AEMET в специальном погодном предупреждении.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта в среду предупредил, что аномально высокие температуры повышают риск возникновения лесных пожаров. Подобные пожары в 2017 году стали причиной гибели более 100 португальцев. Он призвал жителей страны быть особенно бдительными, отметив, что многие природные пожары возникают именно из-за неосторожных действий людей.

Власти Португалии сообщают, что в нынешний летний сезон к борьбе против природных пожаров готовы более 12 тыс. пожарных, около 2,7 тыс. специальных транспортных средств и 60 самолетов и вертолетов.

Сложная ситуация с природными пожарами так же складывается в августе в Италии, Греции, Черногории и Северной Македонии.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ПОЖАРЫ, УГРОЗА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]