Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9923 RUR   0.023 GBR   2.351 TRY   0.1974

Цена на нефть

10.08 $/bbl   WTI 68.29 1.81 Brent 70.63 1.59

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.08.2021 18:40

Эстония объявляет чрезвычайную ситуацию в здравоохранении из-за роста числа инфицированных COVID-19

Департамент здоровья Эстонии объявил в среду о чрезвычайной ситуации в здравоохранении из-за роста числа инфицирования COVID-19 среди пожилых людей и возрастающей потребности в стационарном лечении, передает агентство BNS со ссылкой на портал эстонского телерадиовещания ERR.

"С сегодняшнего дня департамент здоровья объявляет чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения, это повысит с 20 августа готовность больниц к созданию дополнительных мест по COVID. Мы должны быть готовы к тому, что в больницу будет поступать больше пациентов", - сказала в программе радиоканала Vikerraadio и.о. гендиректора департамента Мари-Анне Хярма.

Введение ЧС в сфере здравоохранения позволит создать в больницах больше финансируемых государством коек для пациентов с коронавирусом.

В Эстонии за минувшие сутки были проанализированы 6 тыс. 279 первичных тестов на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 344, или 5,1% от общего числа суточных тестов, сообщил в среду департамент здоровья.

С начала пандемии в Эстонии выявлено 135 тыс. 866 случаев заражения COVID-19.

За сутки от коронавируса умерли 2 человека. Всего от COVID-19 скончались 1 тыс. 279 инфицированных. Выздоровели 130 тыс. 003 человек.

Из 1,3 млн численности населения как минимум одна доза вакцины привита 675 тыс. 335 жителям, в том числе курс вакцинации завершен у 585 тыс. 918 человек.

В другой балтийской стране, Литве за минувшие сутки выявили 576 новых случаев COVID-19, от этой болезни скончались два человека, сообщил в среду департамент статистики.

Всего в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 287 тыс. 569 человек, умерли от этой болезни 4 тыс. 435 человек. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связано 9 тыс. 072 смерти.

В Латвии за минувшие сутки выявили 120 новых случаев COVID-19, сообщений о смерти пациентов с коронавирусом не поступало, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний, передает агентство BNS.

С начала пандемии в Латвии COVID-19 выявили у 139 тыс. 707, умер 2 тыс. 561 инфицированный коронавирусом.

Темпы вакцинации от COVID-19 в Латвии остаются низкими - во вторник были привиты 4 тыс. 058 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения, передает агентство BNS. Процесс вакцинации завершили 37,51% населения Латвии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, БАЛТИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


Похожие новости


Странам Балтии, Польше и Финляндии не удалось достичь договоренности о едином времени Эстонские дипломаты готовят встречу президентов стран Балтии с Дональдом Трампом Дональд Туск станет гостем Совета министров стран Балтии, который соберется в Таллине Президент Эстонии поддерживает стремление США в усилении безопасности в странах Балтийского моря

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]