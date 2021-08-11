Эстония объявляет чрезвычайную ситуацию в здравоохранении из-за роста числа инфицированных COVID-19

Департамент здоровья Эстонии объявил в среду о чрезвычайной ситуации в здравоохранении из-за роста числа инфицирования COVID-19 среди пожилых людей и возрастающей потребности в стационарном лечении, передает агентство BNS со ссылкой на портал эстонского телерадиовещания ERR.

"С сегодняшнего дня департамент здоровья объявляет чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения, это повысит с 20 августа готовность больниц к созданию дополнительных мест по COVID. Мы должны быть готовы к тому, что в больницу будет поступать больше пациентов", - сказала в программе радиоканала Vikerraadio и.о. гендиректора департамента Мари-Анне Хярма.

Введение ЧС в сфере здравоохранения позволит создать в больницах больше финансируемых государством коек для пациентов с коронавирусом.

В Эстонии за минувшие сутки были проанализированы 6 тыс. 279 первичных тестов на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 344, или 5,1% от общего числа суточных тестов, сообщил в среду департамент здоровья.

С начала пандемии в Эстонии выявлено 135 тыс. 866 случаев заражения COVID-19.

За сутки от коронавируса умерли 2 человека. Всего от COVID-19 скончались 1 тыс. 279 инфицированных. Выздоровели 130 тыс. 003 человек.

Из 1,3 млн численности населения как минимум одна доза вакцины привита 675 тыс. 335 жителям, в том числе курс вакцинации завершен у 585 тыс. 918 человек.

В другой балтийской стране, Литве за минувшие сутки выявили 576 новых случаев COVID-19, от этой болезни скончались два человека, сообщил в среду департамент статистики.

Всего в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 287 тыс. 569 человек, умерли от этой болезни 4 тыс. 435 человек. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связано 9 тыс. 072 смерти.

В Латвии за минувшие сутки выявили 120 новых случаев COVID-19, сообщений о смерти пациентов с коронавирусом не поступало, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний, передает агентство BNS.

С начала пандемии в Латвии COVID-19 выявили у 139 тыс. 707, умер 2 тыс. 561 инфицированный коронавирусом.

Темпы вакцинации от COVID-19 в Латвии остаются низкими - во вторник были привиты 4 тыс. 058 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения, передает агентство BNS. Процесс вакцинации завершили 37,51% населения Латвии.