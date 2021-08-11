Армения является ключевым союзником РФ на Южном Кавказе - Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал Армению ключевым партнером на Южном Кавказе и выразил заинтересованность в поддержании там стабильности.

"Армения - союзник и ключевой партнер России по обеспечению безопасности в Закавказье, и мы крайне заинтересованы в поддержании стабильности в этом регионе", - заявил Шойгу в среду на встрече с министром обороны Армении Аршаком Карапетяном в Москве.

Он напомнил, что в Армении находится 102-я российская военная база, которая хорошо оснащена и является гарантом безопасности.

Глава Минобороны РФ также заявил, что Россия готова продолжать помогать Армении в модернизации и реформировании ее Вооруженных сил.

"Придаем важное значение развитию нашего взаимодействия в военной области как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ. При этом готовы продолжать оказывать содействие реализации программы по реформированию Вооруженных сил Армении. Задача непростая, но, думаю, что с вашим опытом она будет по плечу", - сказал Шойгу.

В свою очередь Карапетян отметил, что свой первый зарубежный визит в ранге министра обороны совершил именно в Россию, которая является стратегическим союзником Армении.

"Россия - единственное государство, которое дает реально ощутимый продукт безопасности для армянского народа и сегодня занимается вопросами безопасности не только в Карабахе, но и непосредственно на границах Армении. Мы готовы к очень тесному и эффективному сотрудничеству", - сказал Карапетян.