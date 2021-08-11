Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $426,1

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 июля 2021 года составляет 724,4 маната ($426,1 по текущему курсу - ИФ-Аз), что на 0,6% больше показателя на конец июня 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
При этом среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 июня 2021 года составляла 724 маната ($425,9), 1 мая 2021 года - 722,3 манат ($424,9), на 1 апреля 2021 года - 713,2 манат ($419,5), 1 марта 2021 года - 692,3 манат ($407,2), 1 февраля 2021 года - 690,9 манат ($405,9), на 1 января 2021 года - 707,3 манатов ($416,1).
Таким образом, по сравнению с показателем на конец 2020 года, среднемесячная номинальная зарплата выросла на 2,4%.
По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 июля 2021 года составило 1 млн 690,6 тыс. человек (на 1 июня - 1 млн 677,6 тыс. человек), что на 4,5 тыс. человек или 0,3% меньше, чем годом ранее. Из них 908,1 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 782,5 тыс. человек - в частном.
При этом 19,4% работников заняты в сфере образования, 18,5% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 12,8% - промышленности, 8,2% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,6% - строительстве, 6,6% - госуправлении, обороне и соцобеспечении, 4,4% - транспорта и складского хозяйства, 3,4% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 3,5% - профессиональной, научной и технической деятельности, 1,7% - финансовой и страховой деятельностью, 13,9% - прочих сферах экономики.
Х.Насирзаде
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