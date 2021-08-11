В Турции остался один не взятый под контроль природный пожар - министр

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил во вторник, что 274 лесных пожаров удалось взять под контроль, и только один очаг возгорание все еще продолжает распространение на юго-западе страны, передает в среду турецкая газета "Хюрриет".

Издание отмечает, что Пакдемирли рассказал на пресс-конференции во вторник, что в течение последних 14 дней турецкие пожарные вели борьбу с 275 природными пожарами, которые возникли в 53 провинциях страны из-за жаркой, ветряной и сухой погоды.

Позже в своем твиттере он сообщил, что под контроль были взяты пожары в районах Миляс и Бодрум провинции Мугла. Таким образом, остался лишь один не взятый под контроль пожар, который так же находится в провинции Мугла.

Пакдемирли также высказался о пожарах, которые охватили соседнюю Грецию:

"Когда у нас появятся свободные силы, мы не должны избегать отправки помощи нашим соседям. Леса не только наши, они принадлежат всему миру. Здешние флора и фауна принадлежат всему миру", - сказал министр.

Сложная ситуация с природными пожарами так же складывается сейчас в Италии, Греции, Черногории, Алжире и Северной Македонии.