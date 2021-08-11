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Экология 11.08.2021 15:15

В Турции остался один не взятый под контроль природный пожар - министр

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил во вторник, что 274 лесных пожаров удалось взять под контроль, и только один очаг возгорание все еще продолжает распространение на юго-западе страны, передает в среду турецкая газета "Хюрриет".

Издание отмечает, что Пакдемирли рассказал на пресс-конференции во вторник, что в течение последних 14 дней турецкие пожарные вели борьбу с 275 природными пожарами, которые возникли в 53 провинциях страны из-за жаркой, ветряной и сухой погоды.

Позже в своем твиттере он сообщил, что под контроль были взяты пожары в районах Миляс и Бодрум провинции Мугла. Таким образом, остался лишь один не взятый под контроль пожар, который так же находится в провинции Мугла.

Пакдемирли также высказался о пожарах, которые охватили соседнюю Грецию:

"Когда у нас появятся свободные силы, мы не должны избегать отправки помощи нашим соседям. Леса не только наши, они принадлежат всему миру. Здешние флора и фауна принадлежат всему миру", - сказал министр.

Сложная ситуация с природными пожарами так же складывается сейчас в Италии, Греции, Черногории, Алжире и Северной Македонии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПОЖАРЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]