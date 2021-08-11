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Дальнее зарубежье 11.08.2021 18:54

Глава МИД ФРГ осудил вынесенные в Китае приговоры двум канадцам

Глава МИД ФРГ Хайко Маас осудил вынесенные в Китае приговоры канадскому предпринимателю Майклу Спавору, который получил 11 лет лишения свободы за шпионаж, и Роберту Шелленбергу, которого приговорили к смертной казни.

"Приговоры в отношении двух канадских граждан - это новый серьезный удар против самопровозглашенной цели китайского руководства укреплять правовую государственность. Процесс против Майкла Спавора был проведен за закрытыми дверьми и его консульские права незаконным образом были ограничены", - говорится в заявлении министра, распространенном в среду.

Шелленберг, приговоренный к смертной казни, также заслуживает "честного суда, свободного от политической подоплеки".

"Мы солидарны с Канадой. Почти три года Китай самопроизвольно держит еще одного канадского гражданина Майкла Коврига в заключении. Призываю китайские правительство немедленно освбодить Майкла Спавора и Майкла Коврига", - сказал министр.

Как сообщалось, канадский предприниматель Майкл Спавор был признан виновным и приговорен к 11 годам тюремного заключения. Его признали виновным в шпионаже и незаконном предоставлении государственных секретов другим странам. Роберт Ллойд Шеленберг был приговорен к смертной казни по обвинению в контрабанде наркотиков.

Запад связывает аресты канадцев Майкла Спавора и Майкла Коврига, также арестованного в Китае, с задержанием в Канаде по запросу США финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу в декабре 2018 года.

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Тэги: ФРГ, КИТАЙ, КАНАДЦЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]