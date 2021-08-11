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Дальнее зарубежье 11.08.2021 19:25

Власти Судана решили выдать Аль-Башира Международному уголовному суду

Руководство Судана выдаст бывшего президента Омара Аль-Башира и ряд других лиц Международному уголовному суду (МУС), который инкриминирует ему преступления против человечности и военные преступления, совершенные в ходе конфликта в Дарфуре в 2003 году, сообщают в среду европейские СМИ.

"Кабинет министров решил передать разыскиваемых должностных лиц МУС", - заявила глава МИД страны Марьям аль-Махди.

77-летний Аль-Башир руководил Суданом неизменно с 1989 года, пока его не свергли в 2019 году после массовых многомесячных народных протестов. МУС выдал ордер на его арест в 2009 году, тогда же он был объявлен в розыск.

В июле в МУС заявили, что Аль-Башир станет первым лицом, которого будут судить по делу Дарфура. К нему применяют 31 пункт обвинений, включая изнасилования, пытки, убийства.

По данным ООН, в результате конфликта между повстанцами и правительственными войсками в Дарфуре с 2003 по 2006 годы порядка 300 тыс. человек погибли и 2,5 млн стали перемещенными лицами.

С августа 2019 году Суданом руководит переходная военно-гражданская администрация, которая пообещала восстановить справедливость в отношении жертв преступлений, совершенных при Омаре Аль-Башире.

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Тэги: СУДАН, МУС, АЛЬ/БАШИР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]