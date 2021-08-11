Власти Судана решили выдать Аль-Башира Международному уголовному суду

Руководство Судана выдаст бывшего президента Омара Аль-Башира и ряд других лиц Международному уголовному суду (МУС), который инкриминирует ему преступления против человечности и военные преступления, совершенные в ходе конфликта в Дарфуре в 2003 году, сообщают в среду европейские СМИ.
"Кабинет министров решил передать разыскиваемых должностных лиц МУС", - заявила глава МИД страны Марьям аль-Махди.
77-летний Аль-Башир руководил Суданом неизменно с 1989 года, пока его не свергли в 2019 году после массовых многомесячных народных протестов. МУС выдал ордер на его арест в 2009 году, тогда же он был объявлен в розыск.
В июле в МУС заявили, что Аль-Башир станет первым лицом, которого будут судить по делу Дарфура. К нему применяют 31 пункт обвинений, включая изнасилования, пытки, убийства.
По данным ООН, в результате конфликта между повстанцами и правительственными войсками в Дарфуре с 2003 по 2006 годы порядка 300 тыс. человек погибли и 2,5 млн стали перемещенными лицами.
С августа 2019 году Суданом руководит переходная военно-гражданская администрация, которая пообещала восстановить справедливость в отношении жертв преступлений, совершенных при Омаре Аль-Башире.
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