Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9923 RUR   0.023 GBR   2.351 TRY   0.1974

Цена на нефть

10.08 $/bbl   WTI 68.29 1.81 Brent 70.63 1.59

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 11.08.2021 19:45

Навальному предъявлено обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан - СКР

Оппозиционеру Алексею Навальному, осужденному по "делу Ив Роше", предъявлено новое обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан, сообщила официальный представитель следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, - "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК, решением Московского городского суда признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ)", - сказала Петренко в среду журналистам.

В период с 2011 года, по ее словам, Навальный совместно со своими соратниками "Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами руководил ею".

"Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний. Навальный, Волков, Жданов и иные лица организовали распространение на своих личных страницах в сети Интернет и на страницах ФБК от имени возглавляемой ими некоммерческой организации публикаций, содержащих призывы к участию граждан РФ в несогласованных митингах в январе текущего года", - сказала Петренко.

При этом, отметила она, "Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения".

"Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность", - заявила Петренко.

По ее словам, Навальному предъявлено "обвинение в совершении указанного преступления".

Статья 239 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Указанное уголовное дело, как сообщал "Интерфакс", было возбуждено в апреле этого года столичным управлением СК в отношении Навального, Волкова (глава "Штабов Навального", движение признано в РФ экстремистским и запрещено) и Жданова (директор ФБК).

Волков и Жданов покинули Россию и в настоящее время находятся в Литве. Навальный с середины марта отбывает наказание по делу "Ив Роше" в исправительной колонии N2 УФСИН по Владимирской области под городом Покров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СКР, НАВАЛЬНЫЙ, ОБВИНЕНИЯ


Похожие новости


Бывшим адвокатом Пашаевым заинтересовались следователи в связи с возможным квартирным мошенничеством СКР: в результате аварийной посадки Superjet-100 погибли 13 человек, в том числе двое детей СКР объявил о задержании брата экс-главы Дагестана Раджаба Абдулатипова за участие в преступном сообществе Польские представители вместе с российскими коллегами проведут дополнительный осмотр обломков самолета Леха Качиньского Тела убитых в ЦАР журналистов доставлены в РФ и направлены на экспертизу В отношении главы МВД Украины Авакова возбуждено уголовное дело по факту нарушения избирательных прав россиян - СКР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]