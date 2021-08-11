Навальному предъявлено обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан - СКР

Оппозиционеру Алексею Навальному, осужденному по "делу Ив Роше", предъявлено новое обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан, сообщила официальный представитель следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, - "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК, решением Московского городского суда признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ)", - сказала Петренко в среду журналистам.

В период с 2011 года, по ее словам, Навальный совместно со своими соратниками "Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами руководил ею".

"Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний. Навальный, Волков, Жданов и иные лица организовали распространение на своих личных страницах в сети Интернет и на страницах ФБК от имени возглавляемой ими некоммерческой организации публикаций, содержащих призывы к участию граждан РФ в несогласованных митингах в январе текущего года", - сказала Петренко.

При этом, отметила она, "Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения".

"Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность", - заявила Петренко.

По ее словам, Навальному предъявлено "обвинение в совершении указанного преступления".

Статья 239 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Указанное уголовное дело, как сообщал "Интерфакс", было возбуждено в апреле этого года столичным управлением СК в отношении Навального, Волкова (глава "Штабов Навального", движение признано в РФ экстремистским и запрещено) и Жданова (директор ФБК).

Волков и Жданов покинули Россию и в настоящее время находятся в Литве. Навальный с середины марта отбывает наказание по делу "Ив Роше" в исправительной колонии N2 УФСИН по Владимирской области под городом Покров.