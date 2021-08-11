В Афганистане сменили командующего вооруженными силами страны

В вооруженных сил Афганистана была проведена смена части высшего командного состава, сообщает в среду телеканал "Аль-Джазира".

В частности, власти сменили командующего вооруженными силами страны генерала Вали Мохаммада Ахмадзая, занимавшего этот пост менее двух месяцев. Его сменит генерал Хайбатулла Ализай, до этого командовавший силами специальных операций.

В свою очередь афганский спецназ возглавит командующий 215-м корпусом афганской национальной армии "Майванд" генерал Сами Садат, который ранее руководил правительственными силами в борьбе за провинцию Гильменд.

Об этом стало известно на фоне наступления движения "Талибан" в Афганистане. За последние несколько недель талибы быстро захватывали афганские территории, в том числе несколько ключевых пунктов на границах с соседними странами. Это происходит на фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров.

США и их партнеры по НАТО начали вывод контингента из Афганистана в мае 2021 года. Изначально планировалось, что операция должна завершиться к 11 сентября 2021 года. Однако затем выяснилось, что этот процесс проходит быстрее, чем ожидалось.