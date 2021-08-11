В Азербайджане значительный рост новых случаев COVID-19, за сутки скончались 11 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 396 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 357,058 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 736 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 11 человек. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 95 человек.

От COVID-19 вылечились 336,445 тыс. человек (+674 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 15 тыс. 518 человек.

За сутки медики провели 13 тыс. 792 теста на коронавирус против 10 тыс. 81 накануне.

Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 147,588 тыс. тестов на COVID-19.

А.Салаева