Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель обсудят гарантии исполненияГерманией обязательств в рамках реализации проекта газопровода "Северный поток-2", сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Этот визит (Меркель в Украину 22 августа - ИФ) является логичным продолжением контактов визита президента Украины в четырехугольнике - Вашингтон - Европа, Брюссель - Берлин - Киев. Ангела Меркель и Владимир Зеленский будут говорить конкретно о том, как конкретно Германия будет гарантировать исполнение тех обязательств, которые дала на случай, если Россия после запуска "Северного потока 2" попробует каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением", - сказал Никифоров во время брифинга в Офисе президента в среду.

Он добавил, что в ходе переговоров обязательно будет обсуждаться безопасность на востоке Украины "и о том, как реанимировать мирные переговоры".

Кроме того, по словам Никифорова, будут обсуждаться вопросы двухсторонних отношений Украины и Германии. "Германия - наш ключевой партнер и в политике, и в экономике, и в торговле, и в промышленности, и в энергетике. Потенциал для укрепления этих отношений большой", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Он также подчеркнул, что визит Меркель "доказывает, что про Украину без Украины ни слова, и что без прямых переговоров с президентом Украины современные самые важные вопросы безопасности в Европе не решить".

Никифоров также сообщил, что график и программа визита Меркель пока окончательно не сформированы.