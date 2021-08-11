Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель обсудят гарантии исполненияГерманией обязательств в рамках реализации проекта газопровода "Северный поток-2", сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
"Этот визит (Меркель в Украину 22 августа - ИФ) является логичным продолжением контактов визита президента Украины в четырехугольнике - Вашингтон - Европа, Брюссель - Берлин - Киев. Ангела Меркель и Владимир Зеленский будут говорить конкретно о том, как конкретно Германия будет гарантировать исполнение тех обязательств, которые дала на случай, если Россия после запуска "Северного потока 2" попробует каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением", - сказал Никифоров во время брифинга в Офисе президента в среду.
Он добавил, что в ходе переговоров обязательно будет обсуждаться безопасность на востоке Украины "и о том, как реанимировать мирные переговоры".
Кроме того, по словам Никифорова, будут обсуждаться вопросы двухсторонних отношений Украины и Германии. "Германия - наш ключевой партнер и в политике, и в экономике, и в торговле, и в промышленности, и в энергетике. Потенциал для укрепления этих отношений большой", - сказал пресс-секретарь главы государства.
Он также подчеркнул, что визит Меркель "доказывает, что про Украину без Украины ни слова, и что без прямых переговоров с президентом Украины современные самые важные вопросы безопасности в Европе не решить".
Никифоров также сообщил, что график и программа визита Меркель пока окончательно не сформированы.
МИД Азербайджана передал ноту послу Ирана в связи с въездом иранских транспортных средств в Карабах без разрешения официального Баку
Азербайджан призвал РМК в Карабахе положить конец размещению ВС Армении на этой территории - Минобороны Азербайджана
Генсек ОДКБ уверен, что руководство Армении сможет решить приграничный вопрос с Азербайджаном путем переговоров
Цена газа в Европе перевалила за $560/тыс. куб. м на фоне сокращения поставок из России
США призывают ОПЕК+ наращивать добычу нефти для снижения цен на топливо и восстановления экономики после COVID-19
Роспотребнадзор заявил о необходимости вакцинировать от гриппа 60% населения РФ
Серьезной угрозой штамм "йота" COVID-19 пока не является - российский эксперт
Нефтяное загрязнение наблюдается на побережье в районе Абрау-Дюрсо и движется к Утришскому заповеднику - WWF
Президент Азербайджана выделил около 2 млн манатов на бурение артезианских скважин в 4 районах
ГААД получит 2,2 млн манатов на строительство автодороги в Агстафинском районе
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
AccessBank дарит Турции почти 6000 саженцев деревьев
Благодаря установке более 50-ти базовых станций Nar еще более расширил свою сеть
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог