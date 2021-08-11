Роспотребнадзор заявил о необходимости вакцинировать от гриппа 60% населения РФ

Роспотребнадзор ставит целью в осенний период вакцинировать от гриппа до 60% населения России, соответствующий пункт содержится в постановлении "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов".

"Принять меры (рассмотреть вопрос) для достижения охвата профилактическими прививками против гриппа с охватом не менее 60% от численности населения субъекта Российской Федерации и не менее 75% - лиц, относящихся к группам риска, определенных национальным календарем профилактических прививок", - говорится в постановлении главного государственного врача РФ, опубликованного в среду на официальном интернет-портале правой информации.

Документ также определяет необходимость обеспечения "соблюдения интервала не менее одного месяца между прививками против гриппа и прививками против иных инфекций, включая прививки против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом Sars-CoV-2".

Вакцинацию планируется начать в сентябре.