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ТЭК 11.08.2021 19:14

США призывают ОПЕК+ наращивать добычу нефти для снижения цен на топливо и восстановления экономики после COVID-19

Белый дом обращается к ОПЕК+ с призывом увеличить добычу нефти для борьбы против роста цен на топливо и для стимулирования роста экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса, передает в среду телеканал CNBC.

По данным CNBC, на этой неделе сотрудники администрации президента США Джо Байдена контактировали с рядом стран ОПЕК+ по данному вопросу.

"ОПЕК+ следует сделать больше усилий, чтобы поддержать процесс восстановления экономики", - приводит телеканал слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

"Президент США осознает, что цены на бензин могут причинить проблемы семейному бюджету американцев. Он хотел бы, чтобы его администрация воспользовалась любыми средствами, имеющимися в ее распоряжении, для урегулирования вопросами с ценами на бензин, помощи в снижении цен", - цитирует телеканал слова неназванного высокопоставленного представителя Белого дома.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ в условиях роста спроса с 1 августа начали ускоренно увеличивать добычу нефти: с 1 августа производство увеличено на 400 тыс. б/с.

Однако, как отмечает CNBC, в Белом доме считают, что таких мер "попросту недостаточно" в ситуации, когда миру приходится иметь дело "с крайне важным моментом глобального восстановления".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]