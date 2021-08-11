Британские спецслужбы следили за соотечественником, задержанным по подозрению в шпионаже на РФ

Британская служба безопасности MI5 осуществляла наблюдение за британским подданным Дэвидом С., задержанным в Германии по подозрению в работе на российскую спецслужбу, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на собственные данные.

"Это не было внезапным задержанием. Мне это объяснили это, как операцию на основе разведданных, что означает, что следователи потратили некоторое время на сбор улик и составление дела против него", - приводит Sky News слова корреспондента, изучившего ситуацию.

Как сообщается, тот факт, что Дэвид С. работал в посольстве Великобритании в Берлине, говорит о том, что он имел ограниченный доступ к информации высокого уровня, но в то же время этот доступ не был незначительным. Он, в частности, мог предоставлять России данные по протоколам безопасности в посольстве, детали о внутренней Wi-Fi-сети, профили старших дипломатов и их семей и, вероятно, даже имена агентов Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (MI6) в Берлине.

Ранее генпрокуратура ФРГ сообщила о задержании в Потсдаме гражданина Великобритании Дэвида С. по подозрению в работе на российскую спецслужбу.

До задержания мужчина работал в британском посольстве в Берлине как сотрудник, нанятый на месте.

Прокуратура ФРГ считает, что минимум однажды он передал представителю российской спецслужбы документы, которые получил в рамках своей профессиональной деятельности. Обвиняемый получил в качестве вознаграждения за передачу информации наличные деньги, сумма неизвестна.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин воспринимает сообщения о задержании британца, шпионившего на РФ, серьезно и планирует следить за расследованием.