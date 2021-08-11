Министр обороны России и глава Пентагона обсудили глобальную и региональную безопасность

Вопросы глобальной и региональной безопасности обсудили в среду на переговорах по телефону министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин, сообщили в Минобороны РФ.
"Обсуждены итоги двусторонних консультаций по стратегической стабильности, а также вопросы глобальной и региональной безопасности", - говорится в сообщении.
Другие детали переговоров в российском военном ведомстве не привели.
Переговоры глав военных ведомств России и США прошли на фоне обострения обстановки в Афганистане.
Талибы начали активные боевые действия с мая нынешнего года на фоне начавшегося вывода из страны войск США и их союзников. По данным из разных источников, радикальное движение контролирует уже до 70% территории страны.
Остин был назначен на должность главы Пентагона в январе 2021 года, до текущего дня стороны не сообщали о переговорах глав военных ведомства после назначения.
Время от времени телефонные переговоры проводят начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.
Герасимов, который принимал участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве 16 июня, заявил, что Россия и США могут пойти по пути конструктивного сотрудничества.
"Почувствовали конструктивный настрой. Мне кажется, обе наши страны пойдут по этому пути", - сказал Герасимов 20 июня о переговорах президентов РФ и США в Женеве в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).
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