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Дальнее зарубежье 11.08.2021 19:36

Министр обороны России и глава Пентагона обсудили глобальную и региональную безопасность

Вопросы глобальной и региональной безопасности обсудили в среду на переговорах по телефону министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин, сообщили в Минобороны РФ.

"Обсуждены итоги двусторонних консультаций по стратегической стабильности, а также вопросы глобальной и региональной безопасности", - говорится в сообщении.

Другие детали переговоров в российском военном ведомстве не привели.

Переговоры глав военных ведомств России и США прошли на фоне обострения обстановки в Афганистане.

Талибы начали активные боевые действия с мая нынешнего года на фоне начавшегося вывода из страны войск США и их союзников. По данным из разных источников, радикальное движение контролирует уже до 70% территории страны.

Остин был назначен на должность главы Пентагона в январе 2021 года, до текущего дня стороны не сообщали о переговорах глав военных ведомства после назначения.

Время от времени телефонные переговоры проводят начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.

Герасимов, который принимал участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве 16 июня, заявил, что Россия и США могут пойти по пути конструктивного сотрудничества.

"Почувствовали конструктивный настрой. Мне кажется, обе наши страны пойдут по этому пути", - сказал Герасимов 20 июня о переговорах президентов РФ и США в Женеве в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]