Польский президент поддержал отставку вице-премьера Говина

Президент Польши Анджей Дуда в среду положительно отреагировал на прозвучавшую накануне просьбу главы правительства страны Матеуша Моравецкого и подтвердил отставку вице-премьера Ярослава Говина, сообщают польские СМИ.

Во вторник, когда стало известно, что Моравецкий обратился к Дуде с просьбой отправить вице-премьера в отставку, министры, представляющие партию Говина "Согласие", объявили о выходе из правящей коалиции во главе с партией "Закон и справедливость". В то же время пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер не исключил, что премьер Моравецкий может и не принять отставку министров от "Согласия".

Накануне Мюллер заявил, что "действия Говина не отвечают критериям конструктивного сотрудничества в правительстве, в силу этого Матеуш Моравецкий обратился к президенту Анджею Дуде с просьбой об отставке Говина с поста вице-премьера и министра развития, труда и технологий".

Наблюдатели отмечают, что такое развитие ситуации ведет к развалу правительственной коалиции, а это, в свою очередь, грозит необходимостью проведения внеочередных парламентских выборов.