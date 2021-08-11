Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9923 RUR   0.023 GBR   2.351 TRY   0.1974

Цена на нефть

10.08 $/bbl   WTI 68.29 1.81 Brent 70.63 1.59

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.08.2021 19:52

Польский президент поддержал отставку вице-премьера Говина

Президент Польши Анджей Дуда в среду положительно отреагировал на прозвучавшую накануне просьбу главы правительства страны Матеуша Моравецкого и подтвердил отставку вице-премьера Ярослава Говина, сообщают польские СМИ.

Во вторник, когда стало известно, что Моравецкий обратился к Дуде с просьбой отправить вице-премьера в отставку, министры, представляющие партию Говина "Согласие", объявили о выходе из правящей коалиции во главе с партией "Закон и справедливость". В то же время пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер не исключил, что премьер Моравецкий может и не принять отставку министров от "Согласия".

Накануне Мюллер заявил, что "действия Говина не отвечают критериям конструктивного сотрудничества в правительстве, в силу этого Матеуш Моравецкий обратился к президенту Анджею Дуде с просьбой об отставке Говина с поста вице-премьера и министра развития, труда и технологий".

Наблюдатели отмечают, что такое развитие ситуации ведет к развалу правительственной коалиции, а это, в свою очередь, грозит необходимостью проведения внеочередных парламентских выборов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]