Талибы обсудили с российским дипломатом проблему афганского урегулирования

Переговорная делегация движения "Талибан" во главе с заместителем лидера движения муллой Барадаром Ахундом встретилась в Дохе со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым, сообщил пресс-секретарь офиса талибов в Катаре Мухаммад Наим.

Наим сообщил в Twitter, что на встрече обсуждалась ситуация в Афганистане и последние события на переговорах.

"Делегация Исламского Эмирата (так называют свое правительство талибы) заявила, что привержена мирному урегулированию и считает приоритетом решать проблемы через диалог. Конечно, другая сторона не должна создавать проблем для мирного решения. В частности, была затронута проблема геноцида и разрушения общественных объектов администрацией Кабула", - отметил Наим.

"В свою очередь Замир Кабулов высоко оценил позицию Исламского Эмирата и подтвердил приверженность своей страны сотрудничеству и помощи в решении проблем Афганистана, а также выразил готовность содействовать ускорению переговорного процесса", - говорится в сообщении.