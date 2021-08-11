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Дальнее зарубежье 11.08.2021 20:14

Роль Турции очень важна в достижении мира в Афганистане - президент

Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в среду выразили обеспокоенность по поводу эскалации насилия со стороны движения "Талибан", сообщает пресс-служба главы афганского государства.

"Президент Гани выразил свои соболезнования президенту Турции в связи с потерями, причиненными пожарами в Анталии и Адане. Президент Гани также высоко оценил принципиальную позицию Турции и обеспокоенность страны по поводу эскалации насилия со стороны талибов в Афганистане и призвал сильную исламскую страну в регионе работать над достижением справедливого и прочного мира в Афганистане, считая роль Турции ценной", - говорится в сообщении.

Эрдоган в свою очередь выразил обеспокоенность по поводу "эскалации насилия со стороны талибов в Афганистане, заявив, что турецкое правительство и народ поддерживают афганский народ, следят за ситуацией в Афганистане и обеспечивают прекращение насилия и установление справедливого и прочного мира".

Талибы начали активные боевые действия с мая нынешнего года на фоне начавшегося вывода из страны войск США и их союзников. По данным из разных источников, радикальное движение контролирует уже до 70% территории страны. За последние несколько недель наступления боевики движения заняли административные центры уже шести афганских провинций.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]