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СНГ 11.08.2021 21:43

Суд в Москве арестовал бывших премьера и министра туризма Северной Осетии

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест бывшего председателя правительства республики Северная Осетия - Алания Сергея Такоева и экс-министра туризма республики Алана Диамбекова, обвиняемых в растрате.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, Такоеву и Диамбекову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 10 октября.

Аналогичную меру пресечения на такой же срок суд избрал бывшему генеральному директора компании "ОЗАТЭ" Аиде Габараевой.

О задержании фигурантов стало известно накануне. Всем троим вменяется хищение путем растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Как заявили в Следственном комитете России, в 2014 году Такоев, Диамбеков и Габараева вместе с другими лицами обеспечили заключение государственного контракта и приобретение у подконтрольного им "ОЗАТЭ" в республиканскую собственность объектов недвижимости по завышенной стоимости.

Общая сумма растраченных бюджетных денежных средств, по версии следствия, составила 180 млн рублей.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]