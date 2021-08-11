Талибы освободили в захваченных городах более 1 тыс. заключенных

Боевики движения "Талибан" после захвата шести городов Афганистана за последние дни выпустили из тюрем свыше 1 тыс. заключенных, сообщил в среду телеканал "Толо-ньюс".
По данным телеканала, лишь только в городах Кундуз (провинция Кундуз) на севере страны и в городе Зарандж (провинция Нимроз) на юго-западе были освобождены до 1 тыс. человек, причем 200 из них были талибами.
"Большинство (выпущенных - ИФ) были осуждены по криминальным статьям - перевозка наркотиков, похищение людей и вооруженные ограбления", - заявил глава управления тюрьмами Зафиулла Джалалзай.
В частности, в Кундузе на свободу вышли 180 талибов, включая 15 командиров, ранее приговоренных властями к смерти. Также на воле оказались 200 заключенных, обвиненных в убийствах.
Однако афганские власти заверили, что особо важные заключенные, обвиняемые в угрозах национальной безопасности, были переведены в другое место из тюрем, впоследствии захваченных талибами. Также правительство пообещало вновь арестовать вышедших из тюрем заключенных после восстановления контроля над территориями страны.
За последние несколько недель талибы быстро захватывали афганские территории, в том числе несколько ключевых пунктов на границах с соседними странами. Это происходит на фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров.
США и их партнеры по НАТО начали вывод контингента из Афганистана в мае 2021 года. Изначально планировалось, что операция должна завершиться к 11 сентября 2021 года. Однако затем выяснилось, что этот процесс проходит быстрее, чем ожидалось.
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