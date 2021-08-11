Швейцария ввела новые санкции против Беларуси

Швейцария в среду вслед за ЕС ужесточила экономические санкции против Беларуси, введя контроль на торговлю определенными товарами и ограничения в финансовом секторе.
"Федеральный совет сегодня объявил о дальнейших экономических санкциях в отношении Беларуси. Они включают контроль на торговлю определенными товарами и ограничения в финансовом секторе", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Федерального совета Швейцарии.
В документе указывается, что новые меры вступили силу в среду в 18:00 по местному времени.
Как отмечается, новый пакет экономических санкций в отношении Беларусипоследовал за "аналогичными решениями Европейского союза в июне". Новые санкции вводятся в отношении товаров, "которые могут использовать с целью наблюдения или перехвата интернет- и телефонной связи".
Кроме того, новые меры "ограничивают торговлю товарами двойного назначения, технологиями, различными нефтепродуктами и хлористым калием, а также товарами, используемыми для производства табачной продукции".
Что касается финансового сектора, Федеральный совет вводит ограничения на "предоставление и торговлю финансовыми инструментами, а также на предоставление кредитов и услуг по страхованию или перестрахованию белорусскому правительству и другим государственным органам и учреждениям".
Кроме того, Швейцария включила в санкционный список предприятие по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения "Белаэронавигация".
В документе подчеркивается, что Швейцария "глубоко обеспокоена постоянно ухудшающейся ситуацией с соблюдением прав человека в Беларусии отсутствием диалога между властью и гражданским обществом". Отмечается, что Швейцария продолжает призывать Минск "к соблюдению международных обязательств в сфере прав человека".
ЕС в июне ввел новые ограничительные меры против Беларуси"в ответ на серьезные нарушения прав человека" в этой стране. В частности, новые санкции затронули нефтяной сектор, а также производство хлористого калия и товаров для производства табачной продукции. Санкции ограничивают доступ Беларусина рынки капитала Евросоюза, а также взаимодействие Минска с Европейским инвестиционным банком. Запрет также вводится на поставки товаров военного и двойного назначения в Беларусь.
В общей сложности, под санкциями ЕС находятся 166 физических и 15 юридических лиц Беларуси.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана и Гебадека
МИД Азербайджана передал ноту послу Ирана в связи с въездом иранских транспортных средств в Карабах без разрешения официального Баку
Азербайджан призвал РМК в Карабахе положить конец размещению ВС Армении на этой территории - Минобороны Азербайджана
США сообщили странам ОПЕК, что нужно отказаться от политики добычи нефти в сокращенных объемах - Байден
Цена газа в Европе перевалила за $560/тыс. куб. м на фоне сокращения поставок из России
США призывают ОПЕК+ наращивать добычу нефти для снижения цен на топливо и восстановления экономики после COVID-19
ЕС ужесточает нормы содержания канцерогенов в продуктах питания
Роспотребнадзор заявил о необходимости вакцинировать от гриппа 60% населения РФ
Серьезной угрозой штамм "йота" COVID-19 пока не является - российский эксперт
Президент Азербайджана выделил около 2 млн манатов на бурение артезианских скважин в 4 районах
ГААД получит 2,2 млн манатов на строительство автодороги в Агстафинском районе
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
AccessBank дарит Турции почти 6000 саженцев деревьев
Благодаря установке более 50-ти базовых станций Nar еще более расширил свою сеть
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог