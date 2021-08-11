Талибы обещают Ташкенту обеспечить безопасность его экономических проектов в Афганистане

Заместитель лидера движения "Талибан" мулла Барадар Ахунд и спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Эргашев обсудили в Дохе двусторонние отношения, приграничные вопросы, экономические проекты и безопасность узбекских дипломатических миссий в Афганистане, сообщил в среду вечером пресс-секретарь офиса талибов в Катаре Мухаммад Наим.

"Исламский Эмират (правительство талибов, которое функционировало в Афганистане с 1995 по 2001 год) заверил своих соседей в безопасности дипломатических и экономических проектов и выразил надежду, что дружеские отношения между двумя странами будут и дальше расширяться", - сообщил Наим в Twitter.