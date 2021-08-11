Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9923 RUR   0.023 GBR   2.351 TRY   0.1974

Цена на нефть

10.08 $/bbl   WTI 68.29 1.81 Brent 70.63 1.59

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.08.2021 22:09

Глава МИД Эстонии призвала ЕС вмешаться в ситуацию с нелегальной миграцией через Беларусь

Безопасности стран Балтии угрожает поток нелегальной миграции через Беларусь, заявила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс (Eva-Maria Liimets).

"Направляемый Беларусью поток людей через внешние границы ЕС и НАТО - это политически организованная гибридная атака белорусского режима", - заявила Лийметс на состоявшейся в среду видеоконференции глав МИД стран Балтии. - Это проблема не только Литвы или Латвии - исходя из солидарности и сотрудничества стран Балтии, ясно, что мы не должны допустить, чтобы безопасность нашего региона была подорвана", сообщила пресс-служба МИД Эстонии.

"Решение иракского правительства закрыть воздушные маршруты между Ираком и Беларусью является хорошим примером важности международных отношений для решения сложных вопросов, но Ирак, возможно, не последняя страна, граждан которой режим пытается привлечь к торговле людьми под политическим руководством. И Европейский Союз в целом, и государства-члены должны быть готовы отреагировать и вмешаться на ранней стадии, чтобы предотвратить давление на внешние границы Европейского Союза", - добавила Лийметс.

По данным МИД Эстонии, в нынешнем году через Беларусьв Литву прибыло чуть более 4000 нелегальных мигрантов, а Латвия задержала на границе почти 350 нелегалов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]