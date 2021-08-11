Глава МИД Эстонии призвала ЕС вмешаться в ситуацию с нелегальной миграцией через Беларусь

Безопасности стран Балтии угрожает поток нелегальной миграции через Беларусь, заявила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс (Eva-Maria Liimets).

"Направляемый Беларусью поток людей через внешние границы ЕС и НАТО - это политически организованная гибридная атака белорусского режима", - заявила Лийметс на состоявшейся в среду видеоконференции глав МИД стран Балтии. - Это проблема не только Литвы или Латвии - исходя из солидарности и сотрудничества стран Балтии, ясно, что мы не должны допустить, чтобы безопасность нашего региона была подорвана", сообщила пресс-служба МИД Эстонии.

"Решение иракского правительства закрыть воздушные маршруты между Ираком и Беларусью является хорошим примером важности международных отношений для решения сложных вопросов, но Ирак, возможно, не последняя страна, граждан которой режим пытается привлечь к торговле людьми под политическим руководством. И Европейский Союз в целом, и государства-члены должны быть готовы отреагировать и вмешаться на ранней стадии, чтобы предотвратить давление на внешние границы Европейского Союза", - добавила Лийметс.

По данным МИД Эстонии, в нынешнем году через Беларусьв Литву прибыло чуть более 4000 нелегальных мигрантов, а Латвия задержала на границе почти 350 нелегалов.