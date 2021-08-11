ЕК осуждает приговоры, вынесенные в КНР канадцам - фон дер Ляйен

Европейская комиссия (ЕК) солидарна с Канадой в деле канадского бизнесмена Майкла Спейвора, приговоренного китайским судом к 11 годам лишения свободы, и осуждает ранее вынесенный смертный приговор канадцу Роберту Шелленбергу.

"Сегодня я поговорила с (премьер-министром Канады) Джастином Трюдо о приговоре, вынесенном в Китае Майклу Спейвору, который вместе с Майклом Ковригом произвольно задерживается с 2018 года. Комиссия полностью солидарна с Канадой", - написала в среду в своем twitter глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Мы также осуждаем смертный приговор (вынесенный ранее в КНР гражданину Канады) Роберту Шелленбергу", - подчеркнула она.

В свою очередь представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) в распространенном в среду заявлении напомнил, что Спейвор был произвольно задержан в декабре 2018 года, содержался в суровых условиях и только в июне 2020 года был обвинен в создании угрозы национальной безопасности. Судебный процесс проходил за закрытыми дверями.

ЕС, говорится в заявлении, неоднократно призывал Китай соблюдать свои международно-правовые обязательства по обеспечению процессуальной справедливости и надлежащей правовой процедуры в отношении Спейвора. Его право на справедливое судебное разбирательство не было соблюдено.