Урегулирование приднестровского конфликта является внутренним делом Молдовы - Козак

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак назвал урегулирование приднестровского конфликта внутренним делом Молдовы.

"Это ваше внутреннее дело. Молдоваи Приднестровье должны договариваться", - заявил Козак молдавским журналистам.

"Мы готовы оказать содействие, но Россия не будет выдвигать какие-то условия. Это не наше дело, это ваше внутренне дело, вы должны его решать", - добавил он.