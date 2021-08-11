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СНГ 11.08.2021 22:32

Урегулирование приднестровского конфликта является внутренним делом Молдовы - Козак

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак назвал урегулирование приднестровского конфликта внутренним делом Молдовы.

"Это ваше внутреннее дело. Молдоваи Приднестровье должны договариваться", - заявил Козак молдавским журналистам.

"Мы готовы оказать содействие, но Россия не будет выдвигать какие-то условия. Это не наше дело, это ваше внутренне дело, вы должны его решать", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]