ЕС ужесточает нормы содержания канцерогенов в продуктах питания

Европейский союз в рамках своего плана борьбы с раком устанавливает новые максимальные уровни содержания кадмия и свинца в пищевых продуктах.
"Сегодняшнее решение направлено на то, чтобы поставить потребителей во главу угла, сделав нашу пищу более безопасной и здоровой в соответствии с обязательствами по Европейскому плану борьбы с раком", - заявила в среду комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидис.
"Это также еще один шаг в укреплении и высоких и мировых стандартов ЕС в пищевой цепи и обеспечении потребителей и наших граждан более безопасными, здоровыми и экологически чистыми продуктами питания", - добавила она.
Меры по максимальному уровню свинца будут применяться с 30 августа, кадмия - с 31 августа.
Эти меры призваны повысить безопасность продуктов питания, продаваемых и потребляемых в ЕС, помогут удалить с рынка продукты с самой высокой концентрацией кадмия. Он потенциально содержится во фруктах, овощах, зерновых и масличных культурах. Будут снижены максимальные уровни свинца во многих пищевых продуктах, включая детское питание. Новые уровни по свинцу будут установлены для таких продуктов, как лесные грибы, специи и соль.
Принятые решения - это результат многолетней непрерывной работы Европейской комиссии, государств-членов ЕС и Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, а также консультаций с предприятиями пищевой отрасли.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана и Гебадека
МИД Азербайджана передал ноту послу Ирана в связи с въездом иранских транспортных средств в Карабах без разрешения официального Баку
Азербайджан призвал РМК в Карабахе положить конец размещению ВС Армении на этой территории - Минобороны Азербайджана
США сообщили странам ОПЕК, что нужно отказаться от политики добычи нефти в сокращенных объемах - Байден
Цена газа в Европе перевалила за $560/тыс. куб. м на фоне сокращения поставок из России
США призывают ОПЕК+ наращивать добычу нефти для снижения цен на топливо и восстановления экономики после COVID-19
Президент Азербайджана выделил около 2 млн манатов на бурение артезианских скважин в 4 районах
ГААД получит 2,2 млн манатов на строительство автодороги в Агстафинском районе
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
Сильнейший пожар в истории Калифорнии набирает силу, в Монтане объявлена эвакуация
"Талибан" отказывается вести переговоры с Кабулом, пока Гани занимает пост президента Афганистана
Талибы обещают Ташкенту обеспечить безопасность его экономических проектов в Афганистане
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
AccessBank дарит Турции почти 6000 саженцев деревьев
Благодаря установке более 50-ти базовых станций Nar еще более расширил свою сеть
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог