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ТЭК 11.08.2021 23:00

США сообщили странам ОПЕК, что нужно отказаться от политики добычи нефти в сокращенных объемах - Байден

США довели до сведения ОПЕК необходимость отказаться от добычи нефти в сокращенном масштабе, имевшей место ранее на фоне пандемии COVID-19, заявил в среду американский президент Джо Байден.

"Мы дали ясно понять ОПЕК - главным странам-экспортерам нефти в мире, что сокращению производства, проведенному во время пандемии, следует дать обратный ход в условиях восстановления глобальной экономики - с целью снизить цены для потребителей", - сказал он.

Согласно оценкам Байдена, на данный момент цены на бензин ниже, чем в начале этого десятилетия, но их уровень достаточно высокий для создания проблем у населения.

Также Байден сообщил, что отдал подчиненным указания отслеживать "незаконное поведение" на топливном рынке США, которое ведет к повышению цен на бензин.

Ранее телеканал CNBC сообщал, что Белый дом обращался к ОПЕК+ с призывом увеличить добычу нефти для борьбы против роста цен на топливо и для стимулирования роста экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса. По данным CNBC, на этой неделе сотрудники администрации президента США Джо Байдена контактировали с рядом стран ОПЕК+ по данному вопросу.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]