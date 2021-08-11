США сообщили странам ОПЕК, что нужно отказаться от политики добычи нефти в сокращенных объемах - Байден

США довели до сведения ОПЕК необходимость отказаться от добычи нефти в сокращенном масштабе, имевшей место ранее на фоне пандемии COVID-19, заявил в среду американский президент Джо Байден.
"Мы дали ясно понять ОПЕК - главным странам-экспортерам нефти в мире, что сокращению производства, проведенному во время пандемии, следует дать обратный ход в условиях восстановления глобальной экономики - с целью снизить цены для потребителей", - сказал он.
Согласно оценкам Байдена, на данный момент цены на бензин ниже, чем в начале этого десятилетия, но их уровень достаточно высокий для создания проблем у населения.
Также Байден сообщил, что отдал подчиненным указания отслеживать "незаконное поведение" на топливном рынке США, которое ведет к повышению цен на бензин.
Ранее телеканал CNBC сообщал, что Белый дом обращался к ОПЕК+ с призывом увеличить добычу нефти для борьбы против роста цен на топливо и для стимулирования роста экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса. По данным CNBC, на этой неделе сотрудники администрации президента США Джо Байдена контактировали с рядом стран ОПЕК+ по данному вопросу.
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