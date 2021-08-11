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Оборона 11.08.2021 23:55

ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана и Гебадека

Минобороны Азербайджана сообщает о обстрелах позиций азербайджанских военных в направлении Нахчывана и Гедабека..

"В среду с 16:20 до 21:05 ВС Армении из различного стрелкового оружия, в том числе из снайперских винтовок, с позиций, расположенных в населённом пункте Араздейен Вединского района, в населённом пункте Гойшу Басаркечерского района и с позиций в районе Чемберек периодически обстреливали позиции азербайджанской армии, расположенные в населенном пункте Гейдарбад Садараского района Нахчыванской Автономной Республики, в населенных пунктах Галакенд и Заманлы Гедабекского района", сообщает оборонное ведомство.

Раненых и погибших среди азербайджанских военных нет.

"Противник был подавлен ответным огнем. Оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанской армии", - отмечает Минобороны.

Н.Аббасова

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]