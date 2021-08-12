Сильнейший пожар в истории Калифорнии набирает силу, в Монтане объявлена эвакуация

Крупнейший в истории Калифорнии природный пожар "Дикси" продолжает стремительно расширяться, уже уничтожено по меньшей мере 550 домовладений, сообщает в среду Associated Press.

"Дикси" уже охватил более 2 тыс. кв. километров, при этом огонь локализован лишь на 30%. Сильные ветры и сложный рельеф местности затрудняют сдерживание пламени.

По оценкам пожарных служб, в Калифорнии под угрозой остаются еще около 14 тыс. домов.

Власти Монтаны, в свою очередь, объявили эвакуацию местных жителей в нескольких населенных пунктах из-за быстрого распространения огня. Ситуация усугубляется тем, что некоторые районы также находятся в труднодоступной местности. Так, покинуть свои дома придется жителям индейской резервации Норзерн-Шайенн на юго-востоке штата.

Природный пожар "Дикси", который начался в Калифорнии 14 июля, стал самым масштабным в истории Калифорнии. Это самый крупный пожар, который бушует в США на данный момент.

Сейчас около 100 пожаров продолжаются в 15 американских штатах, в основном - на западе страны.