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Дальнее зарубежье 12.08.2021 00:13

Сильнейший пожар в истории Калифорнии набирает силу, в Монтане объявлена эвакуация

Крупнейший в истории Калифорнии природный пожар "Дикси" продолжает стремительно расширяться, уже уничтожено по меньшей мере 550 домовладений, сообщает в среду Associated Press.

"Дикси" уже охватил более 2 тыс. кв. километров, при этом огонь локализован лишь на 30%. Сильные ветры и сложный рельеф местности затрудняют сдерживание пламени.

По оценкам пожарных служб, в Калифорнии под угрозой остаются еще около 14 тыс. домов.

Власти Монтаны, в свою очередь, объявили эвакуацию местных жителей в нескольких населенных пунктах из-за быстрого распространения огня. Ситуация усугубляется тем, что некоторые районы также находятся в труднодоступной местности. Так, покинуть свои дома придется жителям индейской резервации Норзерн-Шайенн на юго-востоке штата.

Природный пожар "Дикси", который начался в Калифорнии 14 июля, стал самым масштабным в истории Калифорнии. Это самый крупный пожар, который бушует в США на данный момент.

Сейчас около 100 пожаров продолжаются в 15 американских штатах, в основном - на западе страны.

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Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, ПОЖАРЫ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]