COVID-19 привел в январе-июле к росту продаж фармпродукции в Азербайджане в 1,3 раза

Потребители в Азербайджане в январе-июле 2021 года приобрели фармацевтической продукции и медицинских средств на общую сумму 505,4 млн манатов ($297,3 млн по текущему курсу -ИФ), сообщили агентству "Интерфакс -Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В общем объеме розничного товарооборота в Азербайджане в январе-июле 2021 года доходы от продаж фармацевтической продукции и медицинских средств составили 2,2%.
По данным ведомства, сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от продаж фармацевтической продукции и медицинских средств увеличились на 31,3%.
Такой рост продаж фармпродукции внутри Азербайджана связан с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В минувшем году в Азербайджане объемы розничной продажи фармацевтической продукции составили 528,1 млн манатов ($310,6 млн).
Б.Рустамбеков
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