В Белоруссии зафиксирован суточный прирост заражений COVID-19

В Белоруссии с начала пандемии и по данным на 12 августа зарегистрированы 456 тыс. 247 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения в четверг.

По данным Минздрава, суточный прирост инфицированных составил 1 тыс. 175 человек против 966 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 572 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в ведомстве. По данным на 11 августа, было 3 тыс. 562 летальных исхода от COVID-19.

С начала пандемии выздоровели 451 тыс. 598 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 11 августа - 450 тыс. 248), суточный прирост - 1 тыс. 350 пациентов, сообщили в министерстве.

За минувшие сутки выполнено 19 тыс. 766 тестов. Всего в стране проведено 7 млн 483 тыс. 668 тестов.

"Более 1,48 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,16 млн человек прошли полный курс вакцинации", - проинформировали в ведомстве.