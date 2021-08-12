Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9967 RUR   0.0232 GBR   2.3587 TRY   0.197

Цена на нефть

11.08 $/bbl   WTI 69.25 0.96 Brent 71.44 0.81

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 12.08.2021 18:02

В Белоруссии зафиксирован суточный прирост заражений COVID-19

В Белоруссии с начала пандемии и по данным на 12 августа зарегистрированы 456 тыс. 247 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения в четверг.

По данным Минздрава, суточный прирост инфицированных составил 1 тыс. 175 человек против 966 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 572 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в ведомстве. По данным на 11 августа, было 3 тыс. 562 летальных исхода от COVID-19.

С начала пандемии выздоровели 451 тыс. 598 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 11 августа - 450 тыс. 248), суточный прирост - 1 тыс. 350 пациентов, сообщили в министерстве.

За минувшие сутки выполнено 19 тыс. 766 тестов. Всего в стране проведено 7 млн 483 тыс. 668 тестов.

"Более 1,48 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,16 млн человек прошли полный курс вакцинации", - проинформировали в ведомстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Минск получил от Пекина 300 тыс. доз вакцины от COVID-19 в качестве гумпомощи Лукашенко критикует США и Европу за то, что они не помогли Белоруссии в борьбе с коронавирусом Более 230 новых заражений COVID-19 в Белоруссии, три пациента скончались Лукашенко не нравится "шатание" людей на улицах на фоне коронавируса

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]