Илон Маск приехал в Германию и планирует встретиться с кандидатом в канцлеры Лашетом

Глава компаний SpaceХ и Tesla, американский бизнесмен Илон Маск в настоящее время находится в Германии и в пятницу планирует встретиться с кандидатом в канцлеры от партии Ангелы Меркель "Христианско-демократический союз" Армином Лашетом, сообщает газета Morgenpost.

Сообщается, что Маск находится в Берлине с вечера среды, он уже встретился с представителями правительства федеральной земли Бранденбург. Встреча с Лашетом запланирована в Грюнхайде.

В коммуне Грюнхайде, которая находится на юго-востоке от Берлина, строят завод Tesla, место находится неподалеку от нового аэропорта Берлин-Бранденбург. Предполагается, что компания сможет выпускать на этой фабрике 500 тысяч автомобилей в год. Ожидалось, что производство начнется уже в июле, но теперь срок перенесен на конец года, поскольку для окончания строительства не хватает необходимых разрешений.