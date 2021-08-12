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Дальнее зарубежье 12.08.2021 18:25

Илон Маск приехал в Германию и планирует встретиться с кандидатом в канцлеры Лашетом

Глава компаний SpaceХ и Tesla, американский бизнесмен Илон Маск в настоящее время находится в Германии и в пятницу планирует встретиться с кандидатом в канцлеры от партии Ангелы Меркель "Христианско-демократический союз" Армином Лашетом, сообщает газета Morgenpost.

Сообщается, что Маск находится в Берлине с вечера среды, он уже встретился с представителями правительства федеральной земли Бранденбург. Встреча с Лашетом запланирована в Грюнхайде.

В коммуне Грюнхайде, которая находится на юго-востоке от Берлина, строят завод Tesla, место находится неподалеку от нового аэропорта Берлин-Бранденбург. Предполагается, что компания сможет выпускать на этой фабрике 500 тысяч автомобилей в год. Ожидалось, что производство начнется уже в июле, но теперь срок перенесен на конец года, поскольку для окончания строительства не хватает необходимых разрешений.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МАСК, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]