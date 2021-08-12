Белорусскую вакцину от COVID-19 собираются выпустить в 2023 году в гражданский оборот

Белорусскую вакцину от коронавируса планируют выпустить в гражданский оборот в 2023 году, сообщил в четверг министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

"Мы полагаем, что в первом полугодии 2023 года вакцина выйдет в гражданский оборот. Когда мы обговариваем тот или иной шаг, мы сразу оцениваем, каким образом он будет оцениваться в конце 2022 года. Это сжатие временных показателей ни в коей мере не повлияет ни на качество, ни на безопасность", - сказал Пиневич, которого цитирует госагентство БелТА.

Министр напомнил, что разработка отечественной вакцины от коронавируса складывается из трех этапов: лабораторного, опытно-промышленного и промышленного. Опытно-промышленный участок производства вакцины решено разместить на предприятиях "БелВитунифарм" (для этого здесь построят отдельный корпус) и "Белмедпрепараты".

"После достаточно подробного анализа этот подход был одобрен. Механизм создания совместного предприятия напрямую повлияет на экономические показатели. Нам не надо сейчас создавать отдельное предприятие, мы будем использовать те участки, которые уже отработаны и соответствуют самым высоким критериям", - пояснил Пиневич.