"Рособоронэкспорт" анонсировал скорые переговоры с Турцией по поставкам военной продукции

Представители "Рособоронэкспорта" на международной выставке оборонной промышленности IDEF 2021 (Стамбул) проведут переговоры с турецкими военными по поставкам военной техники, сообщила компания.

"В рамках деловой программы IDEF 2021 (17-20 августа) Рособоронэкспорт проведет встречи и переговоры с представителями турецких вооруженных сил и иных силовых структур страны, а также с партнерами из других государств региона. На них Рособоронэкспорт планирует обсудить ход исполнения текущих контрактных обязательств и перспективные проекты в области военно-технического сотрудничества", - сообщили в пресс-службе "Рособоронэкспорта" в четверг.

Глава компании Александр Михеев заявил, что "Рособоронэкспорт" презентует в Стамбуле новейшие образцы российской продукции военного назначения, которые впервые будут демонстрироваться в Турции.

"Среди новинок истребитель пятого поколения Су-57Э, автомобиль К-63969 семейства "Тайфун-К", разведывательно-ударный БЛА "Орион-Э", катер БК-16Э для спецопераций, а также модернизированная самоходная гаубица "Мста-С" под калибр 155 мм, принятый в странах НАТО", - сказал Михеев, чьи слова привели в пресс-службе.

"Рособоронэкспорт" сообщил, что также будет представлена система С-400, зенитные ракетные комплексы "Викинг", "Бук-М2Э", "Тор-М2Э".

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

Россия поставила Турции системы С-400 на $2,5 млрд, сообщал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в марте 2020 года в интервью "Интерфаксу" сказал, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").