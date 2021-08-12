"Рособоронэкспорт" анонсировал скорые переговоры с Турцией по поставкам военной продукции

Представители "Рособоронэкспорта" на международной выставке оборонной промышленности IDEF 2021 (Стамбул) проведут переговоры с турецкими военными по поставкам военной техники, сообщила компания.
"В рамках деловой программы IDEF 2021 (17-20 августа) Рособоронэкспорт проведет встречи и переговоры с представителями турецких вооруженных сил и иных силовых структур страны, а также с партнерами из других государств региона. На них Рособоронэкспорт планирует обсудить ход исполнения текущих контрактных обязательств и перспективные проекты в области военно-технического сотрудничества", - сообщили в пресс-службе "Рособоронэкспорта" в четверг.
Глава компании Александр Михеев заявил, что "Рособоронэкспорт" презентует в Стамбуле новейшие образцы российской продукции военного назначения, которые впервые будут демонстрироваться в Турции.
"Среди новинок истребитель пятого поколения Су-57Э, автомобиль К-63969 семейства "Тайфун-К", разведывательно-ударный БЛА "Орион-Э", катер БК-16Э для спецопераций, а также модернизированная самоходная гаубица "Мста-С" под калибр 155 мм, принятый в странах НАТО", - сказал Михеев, чьи слова привели в пресс-службе.
"Рособоронэкспорт" сообщил, что также будет представлена система С-400, зенитные ракетные комплексы "Викинг", "Бук-М2Э", "Тор-М2Э".
Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.
Россия поставила Турции системы С-400 на $2,5 млрд, сообщал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в марте 2020 года в интервью "Интерфаксу" сказал, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400.
С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").
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