TuranBank получил от ЧБТР кредит на 10 млн манатов для развития МСП

“Черноморский банк торговли и развития” (ЧБТР) выдал азербайджанскому “TuranBank” кредит на сумму 10 млн манатов.

“Turanbank заключил с ЧБТР договор на предоставление кредита в размере 10 млн манатов”, - сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в банке.





Согласно информации, сумма выдана в целях расширения финансирования малого и среднего предпринимательства (МСП).





ТuranBank приступил к деятельности в июне 1992 года. Его акционерами являются 29 юридических и физических лиц.









ЧБТР создан для поддержки развития экономики стран черноморского бассейна, его учредителями являются правительства 11 стран: России, Греции, Турции, Болгарии, Украины, Румынии, Албании, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы. Штаб-квартира ЧБТР расположена в Салониках.

Х.Насирзаде