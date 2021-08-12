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Бизнес и законодательство 12.08.2021 18:09

TuranBank получил от ЧБТР кредит на 10 млн манатов для развития МСП

“Черноморский банк торговли и развития” (ЧБТР) выдал азербайджанскому “TuranBank” кредит на сумму 10 млн манатов.

“Turanbank заключил с ЧБТР договор на предоставление кредита в размере 10 млн манатов”, - сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в банке.


Согласно информации, сумма выдана в целях расширения финансирования малого и среднего предпринимательства (МСП).


ТuranBank приступил к деятельности в июне 1992 года. Его акционерами являются 29 юридических и физических лиц.



ЧБТР создан для поддержки развития экономики стран черноморского бассейна, его учредителями являются правительства 11 стран: России, Греции, Турции, Болгарии, Украины, Румынии, Албании, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы. Штаб-квартира ЧБТР расположена в Салониках.

Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: TURANBANK, ЧБТР, КРЕДИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]