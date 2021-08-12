Эксперты ООН призывают страны приостановить продажу шпионского ПО

Эксперты по правам человека, работающие с ООН, в четверг призвали страны мира сделать паузу в продаже шпионского ПО и других технологий слежения, сообщает в четверг агентство Associated Press (AP).
"Эксперты ООН по правам человека сегодня призывают все государства ввести глобальный мораторий на продажу и транспортировку технологий слежения, пока государства не введут строгие правила, гарантирующие использование этих технологий в соответствии с международным стандартом прав человека", - говорится в заявлении Управлении верховного комиссара ООН по делам человека (УВКПЧ).
В УВКПЧ выступили с подобным заявлением на фоне недавнего скандала со шпионским ПО Pegasus. Эксперты выразили обеспокоенность в связи с тем, что в некоторых странах "используются очень изощренные технические средства для отслеживания, запугивания и замалчивания правозащитников, журналистов и политических оппонентов".
Эксперты отметили, что Международное право в области прав человека обязывает государства защищать своих граждан от незаконного слежения, вмешательства в личную жизнь и угроз основным свободам, таким как свобода выражения и свобода мнения.
В ходе журналистского расследования, проведенного британской The Guardian, французской Le Monde и американской The Washington Post, выяснилось, что программное обеспечение Pegasus, с помощью которого с телефонов можно снимать различную информацию, компания NSO Group поставляла разведывательным агентствам, правоохранительным службам и военным с 2016 года. По данным авторов материала, это программное обеспечение могло быть использовано для перехвата данных с телефонов людей в частности в Азербайджане, Бахрейне, Венгрии, Индии, Казахстане, Марокко, Мексике, ОАЭ, Руанде и Саудовской Аравии.
NSO Group опровергла данные этого расследования.
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