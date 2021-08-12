Спецслужбы Украины проведут масштабные учения в Донбассе

Служба безопасности Украины в пятницу, 13 августа, начнет масштабные многоэтапные плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей, сообщила пресс-служба СБУ.

"Тренировки будут проходить в течение месяца в условиях, максимально приближенным к реальным, с использованием огнестрельного оружия и бронетехники. СБУ призывает жителей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности", - говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке.

В спецслужбе призывают граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.) при необходимости передвижения по городу.