Талибы объявили о захвате Кандагара, второго по величине города Афганистана

Афганское радикальное движение "Талибан" в четверг вечером объявило о захвате города Кандагар, центра одноименной провинции на юге Афганистана.
"Кандагар под полным контролем. Моджахеды вышли на площадь Шехидов", - написал в твиттере пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.
По его словам, к исполнению обязанностей в регионе приступил назначенный талибами губернатор Хаджи Вафа, который выступил с обращением к населению. Радикалы опубликовали в социальных сетях видеоматериалы, показывающие, что боевики находятся на центральных улицах Кандагара.
Официальные власти Афганистана пока не комментировали происходящее. Если информация о взятии талибами Кандагара подтвердится, это будет двенадцатый из 34 провинциальных центров страны, перешедших под контроль талибов.
Ранее в четверг талибы сообщили о захвате города Газни, центра одноименной провинции в центральном Афганистане, и Таринкота - столицы провинции Урузган на юго-востоке страны.
В эти часы боевики движения "Талибан" штурмуют город Герат, центр одноименной провинции на западе страны. Местные источники сообщают в социальных сетях, что радикалы приблизились к центру города, наступая с восточной окраины города. "Интенсивная перестрелка идет в 500 метрах от резиденции губернатора провинции. Боевики приближаются к провинциальной тюрьме" - сообщают источники.
Основные силы обороняющихся во главе с бывшим губернатором региона Исмаилом Ханом находятся на западе Герата, там бои носят наиболее ожесточенный характер.
Ранее в четверг представитель талибов Кари Ахмади сообщил, что им удалось вернуть под свой контроль утраченный ранее уезд Гузара, откуда они теперь и штурмуют Герат.
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