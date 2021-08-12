Лесные пожары привели к самой серьезной за десятилетия экологической катастрофе в Греции - премьер

Греция столкнулась с наиболее разрушительной за десятилетия экологической катастрофой из-за лесных пожаров, бушующих в стране этим летом, заявил в четверг журналистам премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

"(Пожары - ИФ) это величайшее экологическое бедствие за десятилетие", - приводят его слова западные СМИ.

"Климатический кризис - здесь... и он говорит нам - все должно измениться", - отметил премьер, указав также на вспыхнувшие мощные пожары в Турции, Италии, Алжире.

В то же время премьер заверил, что в ситуации в Греции теперь наблюдаются признаки улучшения.

СМИ напоминают, что установившаяся в Греции необычайно жаркая погода привела к пожарам, в результате которых выгорели более 100 тыс. гектаров лесов и сельскохозяйственных угодий, причем более половина сгоревших площадей приходится на остров Эвбея. Три человека погибли, сотни остались без крыши над головой, а еще тысячи были вынуждены бежать. В тушении возгораний задействованы сотни пожарных.

В то же время снижение температур - с максимума в более 40 градусов по Цельсию до 33 градусов в четверг - и прошедшие ночью дожди, похоже, улучшили ситуацию после двух недель пожаров в разных районах Греции.

Тем временем, в Италии накануне, по всей видимости, зафиксировали новый температурный рекорд в Европе - 48,8 градусов по Цельсию на Сицилии; предыдущий подобный рекорд был установлен в Греции в 1977 году. Также в Италии пять человек погибли в результате лесных пожаров

В четверг в Алжире объявлен трехдневный траур в связи с гибелью 69 человек на пожарах в этой стране. На юге Турции ранее в августе жертвами пожаров стали восемь человек.

В понедельник Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН опубликовала доклад, согласно которому "многие из наблюдаемых изменений климата беспрецедентны за тысячи, если не сотни тысяч лет", а многие из изменений, которые уже начались, например, продолжающийся подъем уровня моря, будут "необратимыми на протяжении сотен тысяч лет".