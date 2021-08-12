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Здравоохранение 12.08.2021 20:01

В Грузии количество инфицированных COVID-19 на 100 тыс. человек впятеро выше, чем было в Индии, заявляют в Минздраве

В Грузии специалисты считают, что нынешняя ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в стране хуже, чем недавно это происходило в Индии.

"Пропорционально, если сравнивать, на 100 тысяч жителей, с той заболеваемостью, которая у нас сегодня, у нас в 5 раз больше того, что происходило в Индии", - сказал в четверг на брифинге замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава Грузии Паата Имнадзе.

В свою очередь глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, комментируя вопрос о том, рассматривается ли открытие в масштабах страны полевых госпиталей, заявил на брифинге, что для того, чтобы никто из инфицированных не остался бы без медицинской помощи, рассматриваются все возможные варианты.

По его словам, на сегодняшний день из 5 тыс. ежедневно фиксируемых заболевших до 12% нуждаются в больничной помощи.

По данным Минздрава Грузии, в стране за последние 24 часа зафиксированы 5 тыс. 128 случаев заражения COVID-19, скончались 49 человек.

С начала пандемии в Грузии подтверждено 466 тыс. 326 случаев заражения, скончались 6 тыс. 279 человек.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, МИНЗДРАВ


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